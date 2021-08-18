До пошуку залучили відділення повітряної розвідки. А також – інспектора з розшуковою собакою.

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Детальніше про операцію

Військовослужбовці відділу "Лужанка" отримали інформацію, що кордон незаконно перетнули. Нелегали, побачивши правоохоронців, намагались сховатись у полі соняшників.

Але прикордонники застосували безпілотники. Тому знайшли та затримали іноземців. Вони мали при собі паспорти громадян Туреччини.



Нелегали намагались сховатись у полі соняшників / Фото пресслужби МВС

Відзначимо, що військовослужбовці приблизно о 23:00 побачили таксі, яке зупинилось на околиці села Астей. З нього вийшли невідомі особи, які направились в бік кордону.

Як відбувалась операція: дивіться відео МВС

Іноземці приїхали в Україну в законний спосіб на початку серпня. Наразі правоохоронці встановлюють деталі їхньої незаконної подорожі, а також осіб, які можуть бути причетними до неї.

За інформацією пресслужби Мукачівського прикордонного загону, на чоловіків склали адміністративні протоколи. Міру відповідальності визначить суд, до якого і скерували справу.

Відзначимо! За роки незалежності прикордонники відмовили у пропуску понад 792 тисячам особам.

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