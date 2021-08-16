Книги вилучили

Російську літературу водій намагався переправити через кордон під виглядом інструментів. Він сховав книги у тягачі під капотом та на даху.

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Спільна оглядова група у складі прикордонників та митників виявила товар російського виробництва,
– розповіли у ДПСУ.

Загалом росіянин приховав у автомобілі Skania понад 400 примірників:

  • російської преси;
  • художньої літератури.

Друковану продукцію та вантажівку вилучили. На правопорушника склали відповідні документи.

Наразі прикордонники встановлюють, чи має друкована продукція пропагандистський характер.

На кордоні викрили вантажівку з російською пресою
На кордоні викрили вантажівку з російською пресою / Фото ДПСУ