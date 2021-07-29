За даними ДПСУ, двоє громадян Росії призовного віку прилетіли до Києва рейсом зі Стамбула. Переконати прикордонників щодо мети поїздки чоловіки не змогли.

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Прикордонникам росіяни казали, о прилетіли, аби "відпочити та погуляти".

Велком ту Юкрейн!

24-річний росіянин дуже хотів потрапити на територію України, тому намагався домовитися з прикордонником за тисячу доларів.

Офіцер не розгубився та перепитав, за що небажаний гість дав йому грошей. Той пояснив, що це хабар для вирішення питання.

Про те, що росіянина знімає камера відеонагляду, він не подумав.

Прикордонник попередив чоловіка про те, що його дії порушують закони України, але той не відступав.

Тоді правоохоронець зазначив, що мрія росіянина здійсниться, а він пропустить його через кордон. Зі словами Welcome to Ukraine прикордонник пояснив, що нашу країну чоловік відвідає у супроводі поліцейських.

Зловмисника затримали на гарячому. Наразі слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінальної справи про спробу надання неправомірної вигоди службовій особі.

Якщо суд визнає протиправні дії зловмисника, йому загрожує від 2 до 4 років обмеження волі або ув'язнення на такий саме термін.

Іншому росіянину заборонили в'їзд та він вилетів до Стамбула.

Дивіться відео спроби росіянина підкупити українського прикордонника: