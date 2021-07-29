По данным ГПСУ, двое граждан России призывного возраста прилетели в Киев рейсом из Стамбула. Убедить пограничников относительно цели поездки мужчины не смогли.

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Пограничникам россияне говорили, что прилетели, чтобы "отдохнуть и погулять".

Велком ту Юкрейн!

24-летний россиянин очень хотел попасть на территорию Украины, поэтому пытался договориться с пограничником за тысячу долларов.

Офицер не растерялся и переспросил, за что нежеланный гость дал ему денег. Тот пояснил, что это взятка для решения вопроса.

О том, что россиянина снимает камера видеонаблюдения, он не подумал.

Пограничник предупредил мужчину о том, что его действия нарушают законы Украины, но тот не отступал.

Тогда правоохранитель отметил, что мечта россиянина осуществится, а он пропустит его через границу. Со словами Welcome to Ukraine пограничник пояснил, что нашу страну мужчина посетит в сопровождении полицейских.

Злоумышленника задержали с поличным. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного дела о попытке предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Если суд признает противоправные действия злоумышленника, ему грозит от 2 до 4 лет ограничения свободы или заключения на такой же срок.

Другому россиянину запретили въезд и он вылетел в Стамбул.

Смотрите видео попытки россиянина подкупить украинского пограничника: