Rolex на понад 100 тисяч євро
16 швейцарських годинників марки Rolex виявили під час огляду ручної поклажі. В Україні їх віз громадянин США.
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За попередніми даними сума оцінки сягає понад 100 тисяч євро. Чоловік, ймовірно, перевозив годинники з метою подальшої реалізації на території України,
– розповіли у ДПСУ.
Працівники митниці склали на американця протокол про порушення митних правил.
В аеропорту "Київ" виявили 16 годинників Rolex / Фото ДПСУ
Срібні злитки в одязі
- 16 липня на митному посту "Львів-поштовий" митники знайшли у посилці майже 1 кілограм срібних злитків вартістю близько 30 тисяч гривень.
- Дорогоцінний матеріал знайшли в одязі, який відправили з США в Одесу.
- Вартість речей буцімто становила 70 доларів.
- Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, а 4 срібні злитки вилучили.
- Порушнику може загрожувати штраф у розмірі повної вартості злитків, а також їх конфіскація.