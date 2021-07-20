Вартість злитків становить приблизно 30 тисяч гривень. Таке відправлення підлягає обов'язковому декларуванню.

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Митники знайшли в одязі срібні злитки

Працівники митного поста "Львів-поштовий" 19 липня в одній з посилок знайшли 4 срібних злитки 999 проби.

Відправлення надійшло в Україну із США.

Згідно з декларацією, адресант з американського міста Ашленд пересилав одеситці одяг і речі домашнього вжитку.

Вартість речей буцімто становила 70 доларів.

Однак майже кілограм чистого срібла, яке митники знайшли у відправленні, насправді коштує близько 30 тисяч гривень.

Дивіться фото, що саме знайшли митники у посилці / Фото Львівської митниці

Срібні злитки вилучили

Відправник намагався перемістити через кордон товари, які підлягають обов'язковому декларуванню. Тож митники склали протокол про порушення митних правил.

Порушнику може загрожувати штраф у розмірі повної вартості злитків з їхньою наступною конфіскацією. Срібло тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

Зауважте! Без письмового декларування людина може ввозити в Україну та вивозити за її межі готівку і банківські метали в еквіваленті менше ніж 10 тисяч євро. Однак такі правила не стосуються поштових відправлень. Якщо вартість товарів у посилці становить понад 100 євро, то їх обов'язково оподатковують митом, а також податком на додану вартість.