Rolex более чем 100 тысяч евро
16 швейцарских часов марки Rolex обнаружили при осмотре ручной клади. В Украину их вез гражданин США.
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По предварительным данным, сумма составляет более 100 тысяч евро. Мужчина, вероятно, перевозил часы с целью дальнейшей реализации на территории Украины,
– рассказали в ГНАУ.
Работники таможни составили на американца протокол о нарушении таможенных правил.
В аэропорту "Киев" обнаружили 16 часов Rolex / Фото ДПСУ
Серебряные слитки в одежде
- 16 июля на таможенном посту "Львов-почтовый" таможенники нашли в посылке почти 1 килограмм серебряных слитков стоимостью около 30 тысяч гривен.
- Драгоценный материал обнаружили в одежде, которую отправили из США в Одессу.
- Стоимость вещей якобы составляла 70 долларов.
- Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, а 4 серебряных слитка изъяли.
- Нарушителю может грозить штраф в размере полной стоимости слитков, а также их конфискация.