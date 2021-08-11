Rolex более чем 100 тысяч евро

16 швейцарских часов марки Rolex обнаружили при осмотре ручной клади. В Украину их вез гражданин США.

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По предварительным данным, сумма составляет более 100 тысяч евро. Мужчина, вероятно, перевозил часы с целью дальнейшей реализации на территории Украины,

– рассказали в ГНАУ.

Работники таможни составили на американца протокол о нарушении таможенных правил.



В аэропорту "Киев" обнаружили 16 часов Rolex / Фото ДПСУ

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