Закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" визнали таким, що втратив чинність. Згідно з новим ухваленим законом, визначено порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї.

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Так, українці можуть в'їжджати та виїжджати на тимчасово окуповані території лише через КПВВ за умови пред'явлення будь-якого документа.

Іноземці та особи без громадянства в'їжджають та виїжджають з ТОТ теж лише через пункти пропуску – з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу та спецдозволом.

Порядок в'їзду українців, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлює уряд.

Закон також закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на ТОТ, та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Рада внесла зміни до Податкового та Митного кодексів

Окрім скасування вільної економічної зони, нардепи схвалили закони №5501-д та №5503-д. Вони внесли зміни до Податкового та Митного кодексів через скасування ВЕЗ. За ці закони проголосували одразу в першому та другому читаннях.

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Позитивні моменти, що були в скасованому законі, зберегли

Зазначимо, що раніше ініціатор законів нардеп від "Голосу" Рустем Умеров пояснив, що в інші закони перенесли ті позитивні моменти, що були в документі про вільну економічну зону "Крим".

Зовсім скоро скасуємо цей ганебний закон, який прирівнює громадян України з кримською пропискою до іноземців, а також створює можливості для тіньових схем торгівлі з окупантом,

– сказав Умеров.

Зверніть увагу! Закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" опублікували у вересні 2014 року.