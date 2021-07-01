Закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" признали утратившим силу. Согласно новому принятому закону, определен порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезд из нее.

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Так, украинцы могут въезжать и выезжать на временно оккупированные территории только через КПВВ при условии предъявления любого документа.

Иностранцы и лица без гражданства въезжают и выезжают из ВОТ тоже только через пункты пропуска – с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность и спецразрешением.

Порядок въезда украинцев, иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда из нее устанавливает Правительство.

Закон также закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, которые проживают на ВОТ, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Рада внесла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы

Кроме отмены свободной экономической зоны, нардепы одобрили законы №5501-д и №5503-д. Они внесли изменения в Налоговый и Таможенный кодексы из-за отмены СЭЗ. За эти законы проголосовали сразу в первом и втором чтениях.

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Положительные моменты, которые были в отмененном законе, сохранили

Отметим, что ранее инициатор законов нардеп от "Голоса" Рустем Умеров пояснил, что в другие законы перенесли те положительные моменты, которые были в документе о свободной экономической зоне "Крым".

Совсем скоро отменим этот позорный закон, который приравнивает граждан Украины с крымской пропиской к иностранцам, а также создает возможности для теневых схем торговли с оккупантом,

– сказал Умеров.

Обратите внимание! Закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" опубликовали в сентябре 2014 года.