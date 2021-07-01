Это еще одна победа для Украины. Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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"Еще одна победа на пути реформирования градостроительной сферы. Верховная Рада зарегистрировала соответствующие законопроекты: №5655 и №5656", – отметил Чернышов.

Что предусматривают законопроекты

Согласно документам, должна быть полная диджитализация всех процессов в строительстве. Кроме этого, проекты закона предусматривают усиление контроля и функций органов местного самоуправления.

Отметим! За соответствующие документы подписались 147 и 145 парламентариев. Кстати, это почти рекордные количество народных депутатов, которые имели желание стать соавторами реформы.

"Надеемся на поддержку этих законопроектов со стороны народных депутатов и в зале Верховной Рады уже в ближайшее время", – добавил министр развития общин и территорий Украины.

После того, как примут законопроект №5655, будет возможность расширить возможности Единой государственной электронной системы в сфере строительстве, затем – минимизировать бумажный документооборот. Также:

пересмотреть систему градостроительного контроля;

упростить регистрацию прав на использование подготовительных и строительных работ;

разграничить полномочия органов власти, местного самоуправления и юридических лиц.

Напомним, что Чернышев представил концепцию законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства" во время заседания в Комитете Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 29 марта.