Це ще одна перемога для України. Про це заявив глава Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

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"Ще одна перемога на шляху реформування містобудівної сфери. Верховна Рада зареєструвала відповідні законопроєкти – №5655 та №5656", – відзначив Чернишов.

Що передбачають законопроєкти

Згідно з документами, повинна бути повна диджиталізація усіх процесів у будівництві. Окрім цього, проєкти закону передбачають посилення контролю і функцій органів місцевого самоврядування.

Відзначимо! За відповідні документи підписалися 147 і 145 парламентарів. До речі, це майже рекордні кількість народних депутатів, які мали бажання стати співавторами реформи.

"Сподіваємось на підтримку цих законопроєктів з боку народних депутатів й у залі Верховної Ради вже найближчим часом", – додав міністр розвитку громад та територій України.

Після того, як ухвалять законопроєкт №5655, буде можливість розширити можливості Єдиної державної електронної системи у сфері будівництві, відтак – мінімізувати паперовий документообіг. Також:

переглянути систему містобудівного контролю;

спростити реєстрацію прав на використання підготовчих та будівельних робіт;

розмежувати повноваження органів влади, місцевого самоврядування і юридичних осіб.

Нагадаємо, що Чернишов презентував концепцію законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування" під час засідання у Комітеті Ради питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 29 березня.