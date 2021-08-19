Кроме того, экономические отношения будут осуществляться в соответствии с требованиями международных партнеров. Также закон будет регламентировать правила въезда на временно оккупированную территорию.
Заметьте Зеленский подписал указ о защите границ Украины: что он предусматривает
Между тем закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" утратил силу. Вместе с тем нардеп от "Голоса" Рустем Умеров рассказал, что положительные моменты этого документа перенесли в другие законы.
Что меняет новый закон
- Нормирует порядок въезда людей на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее;
- Обеспечивает право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на территории Крыма;
- Обеспечивает реализацию права на наследование для людей.
Зеленский подписал закон за считанные дни до саммита Крымской платформы.
Саммит Крымской платформы: главное
- Идею саммита Крымской платформы еще осенью 2020 года озвучил президент Владимир Зеленский.
- Мероприятие состоится 23 августа 2021 года.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сразу 45 государств станут основателями Крымской платформы.
- В частности, прибудут президенты таких стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения и Финляндия.