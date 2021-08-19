Кроме того, экономические отношения будут осуществляться в соответствии с требованиями международных партнеров. Также закон будет регламентировать правила въезда на временно оккупированную территорию.

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Между тем закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" утратил силу. Вместе с тем нардеп от "Голоса" Рустем Умеров рассказал, что положительные моменты этого документа перенесли в другие законы.

Что меняет новый закон

  • Нормирует порядок въезда людей на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее;
  • Обеспечивает право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на территории Крыма;
  • Обеспечивает реализацию права на наследование для людей.

Зеленский подписал закон за считанные дни до саммита Крымской платформы.

Саммит Крымской платформы: главное

  • Идею саммита Крымской платформы еще осенью 2020 года озвучил президент Владимир Зеленский.
  • Мероприятие состоится 23 августа 2021 года.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сразу 45 государств станут основателями Крымской платформы.
  • В частности, прибудут президенты таких стран: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения и Финляндия.