Рішення датується 30 липня. Контролюватиме його виконання секретар РНБО Олексій Данілов.
Актуально Зеленський доручив Данілову зібрати засідання РНБО: відома дата
Що передбачає рішення РНБО
- Кабміну має утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України. Крім того, уряд розробить протягом трьох місяців законопроєкти про посилення відповідальності за порушення водного законодавства.
- Урядовці мають підготувати правки до закону про загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну Дніпра.
- Зеленський доручив уряду подумати про розширення джерел формування Державного фонду розвитку водного господарства.
- Натомість місцева влада має провести інвентаризацію інженерної інфраструктури зрошувальних систем.
- Також підготують звернення до уряду Японії, щоб укласти договір для реалізації реконструкції споруд очищення стічних каналізаційних вод та будівництва лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації.
- Місцева влада планує затвердити Програму у сфері питної води, водопостачання та водовідведення. Це означає, що протягом пів року мають встановити станції доочищення питної води на системах централізованого водопостачання. Насамперед у садочках, школах та медзакладах.
До речі РНБО готує засідання щодо збереження та відновлення лісів