На РНБО говоритимуть про ліси
Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів засідала під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова. Чиновники обговорили реалізацію екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".
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Що проаналізували під час наради
- Стан виконання завдань, які окреслені в указі "Про виклики і загрози нацбезпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації",
- указ президента про заходи щодо збереження та відтворення лісів.
Останнє засідання РНБО: що розглядали
Останнє засідання РНБО відбулося 30 липня у Краматорську. Воно стало першим виїзним. За результатами наради чиновники заявили:
- тарифи на електроенергію не підвищуватимуть;
- у Збройних силах України відбувається процес "омолодження".
- проти "королів" енергоринку можуть ввести санкції. Мовиться про Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Геннадія Боголюбова, Сергія Льовочкіна та інших;
- Зеленський доручив якнайшвидше привести у відповідність усі кордони України;
- затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності.