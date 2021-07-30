За словами Олексія Данілова, розглянули 8 питань. Серед них – питання енергетичного сектору, медицини, води, а також політики у сфері захисту державного кордону.

Нагадаємо Зеленський вивів Хомчака зі складу РНБО: хто його замінив

За словами Данілова, виїзні засідання проводитимуть регулярно, щоб залучати органи самоврядування.

Про зміни у ЗСУ

Секретар РНБО наголосив, що зараз відбувається "омолодження" керівників української армії. Призначені полковники та генерали мають військову освіту, що дуже важливо. Президент Зеленський підтримуватиме молодих військових. "Всі вони пройшли фронт. Жодних людей з тилу не призначають. Всі вони достойні люди", – наголосив він.

Довідка. Напередодні відбулися вагомі кадрові зміни в ЗСУ. Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу і командувача ООС.

Водночас Данілов згадав, що глава держави підписав закон про національний спротив. "Ми навіть не уявляємо, наскільки він є фундаментальним для нашої національної безпеки", – підкреслив посадовець.

Про тарифи на електроенергію

Секретар РНБО запевнив, що вартість електроенергії для населення не підвищуватимуть, а тарифами нікому не дозволять маніпулювати. Він звернув увагу на те, що енергоринок в Україні наразі перебуває під контролем декількох людей.

Кого назвав Данілов:

Ріната Ахметова;

Ігоря Коломойського;

Дмитра Фірташа;

Геннадія Боголюбова;

Сергія Льовочкіна;

Костянтина Григоришина,

Вадима Новинського;

братів Суркісів;

росіянина Воєводіна (ймовірно – Михайла).

Данілов пояснив, що РНБО розглядає варіант ведення тимчасових адміністрацій на їхніх підприємствах. Це може статися, якщо існуватиме загроза нацбезпеці. Наприклад, у випадку зростання тарифів та спроб організувати "тарифний майдан".

Санкції проти контрабандистів

Також 30 липня Рада національної безпеки та оборони ухвалила запровадження санкції проти контрабандистів Олександра Акста (має німецьке громадянство), Валерія Фальковського та Владислава Студенця (українці). Під обмеження потрапили й 24 компанії, афілійовані цими чоловіками. За словами Данілова, відповідний список був сформований не СБУ, як раніше, а МВС – на чолі з новим очільником Денисом Монастирським.

Питання роботи Укрзалізниці

Рада нацбезпеки та оборони візьметься за Укрзалізницю. На засіданні затвердили протокольне доручення Кабміну розібратися зі станом справ на підприємстві. Там допускають, що у разі потреби доведеться ухвалювати "кардинальні рішення", зокрема – кадрові.

Там є досить небезпечні з точки зору нацбезпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, у забезпеченні сталого функціонування цієї системи,

– зазначив Данілов.

Стратегія зовнішньополітичної діяльності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні РНБО затвердили Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Це історична подія для України, адже сталося таке вперше за 30 років. Урядовець пояснив, що зовнішня політика існувала й раніше, але ефективність була низькою. Все через те, що не було стратегічного та продуманого підходу в цьому напрямку.

Пріоритетні напрямки, згідно з документом:

забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України;

протидія агресивній політиці Росії;

курс на членство в ЄвросоюзіС та НАТО;

просування українського експорту та залучення інвестицій;

захист прав, а також інтересів українців закордоном;

просування позитивного іміджу України у світі.

Новина доповнюється...