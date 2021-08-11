Згідно з документом, національні інтереси – це розвиток економіки і інтеграція нашої держави у європейський простір. А також – розвиток економічної співпраці з іншими країнами.
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Про що мовиться у документі
У документі мовиться, що стратегія щодо забезпечення економічної безпеки має 2 напрямки, які пов'язані між собою:
- розвиток;
- безпека.
В напрямі безпеки України важливе місце займають виклики, які пов'язані з агресією Росії. Руйнування економіки – це цілеспрямована дія держави-агресора, яка є частиною гібридної війни.
Країна-окупант використовує економічні інструменти впливу, зокрема санкції щодо українських товарів та послуг.
Які завдання стратегії
Завдання документа – забезпечувати стійкість щодо економічних загроз та викликів. А також – зберігати і розвивати потужність України у сфері економіки.
Стратегія враховує виклики і загрози в таких безпекових галузях:
- економічна;
- фінансова;
- виробнича;
- зовнішньоекономічна;
- інвестиційно-інноваційна;
- макроекономічна.