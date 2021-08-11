Согласно документу, национальные интересы – это развитие экономики и интеграция нашего государства в европейское пространство. А также – развитие экономического сотрудничества с другими странами.
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О чем говорится в документе
В документе говорится, что стратегия по обеспечению экономической безопасности имеет 2 направления, которые связаны между собой:
- развитие;
- безопасность.
В направлении безопасности Украины важное место занимают вызовы, связанные с агрессией России. Разрушение экономики – это целенаправленное действие государства-агрессора, которое является частью гибридной войны.
Страна-оккупант использует экономические инструменты воздействия, в частности санкции в отношении украинских товаров и услуг.
Какие задачи стратегии
Задача документа – обеспечивать устойчивость относительно экономических угроз и вызовов. А также – сохранять и развивать мощность Украины в сфере экономики.
Стратегия учитывает вызовы и угрозы в таких отраслях безопасности:
- экономическая;
- финансовая;
- производственная;
- внешнеэкономическая;
- инвестиционно-инновационная;
- макроэкономическая.