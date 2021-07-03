Відповідний документ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії. Там глава Кремля також зазначив про нібито здатність протистояти "санкційному тиску".

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Про ядерну зброю та загрози для Росії

У новій стратегії, яку підписав Володимир Путін, мовиться про те, що нібито "відпрацювання НАТО можливості застосування ядерної зброї посилює військові загрози стосовно Росії".

Також в традиційній пропагандистській манері прописані основні тези стратегії. Мовиться, що нібито:

інформаційно-психологічні диверсії і "вестернізація" культури посилюють загрозу втрати Росією культурного суверенітету;

армії низки країн тренуються виводити з ладу об'єкти критичної інформаційної структури в Росії;

деструктивні сили в Росії і за кордоном намагаються використовувати об'єктивні труднощі для розхитування ситуації в Росії.

Також Росія планує співробітницювати з КНР та Індією, зменшити використання долара та виробляти вакцину "як один зі способів досягнення економічної безпеки Росії".

Про "братні зв'язки"

Ба більше, Путін у традиційній пропагандистській манері заявив про "братні народи".

Там мовиться, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами".

Проте документі не написали, як реалізовуватимуть так званий "план".

Про російську мову

Путін, звісно ж, не забув про російську мову. У документі мовиться, що є завдання щодо так званого зміцнення позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування". Також хочуть нібито підтримувати громадян Росії, які проживають в інших країнах у збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

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