Відповідний документ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії. Там глава Кремля також зазначив про нібито здатність протистояти "санкційному тиску".
До теми Жорстка відповідь Путіну: Україна вкотре поставила Кремль на місце
Про ядерну зброю та загрози для Росії
У новій стратегії, яку підписав Володимир Путін, мовиться про те, що нібито "відпрацювання НАТО можливості застосування ядерної зброї посилює військові загрози стосовно Росії".
Також в традиційній пропагандистській манері прописані основні тези стратегії. Мовиться, що нібито:
- інформаційно-психологічні диверсії і "вестернізація" культури посилюють загрозу втрати Росією культурного суверенітету;
- армії низки країн тренуються виводити з ладу об'єкти критичної інформаційної структури в Росії;
- деструктивні сили в Росії і за кордоном намагаються використовувати об'єктивні труднощі для розхитування ситуації в Росії.
Також Росія планує співробітницювати з КНР та Індією, зменшити використання долара та виробляти вакцину "як один зі способів досягнення економічної безпеки Росії".
Про "братні зв'язки"
Ба більше, Путін у традиційній пропагандистській манері заявив про "братні народи".
Там мовиться, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами".
Проте документі не написали, як реалізовуватимуть так званий "план".
Про російську мову
Путін, звісно ж, не забув про російську мову. У документі мовиться, що є завдання щодо так званого зміцнення позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування". Також хочуть нібито підтримувати громадян Росії, які проживають в інших країнах у збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".
Останні скандальні заяви Путіна про Україну: коротко
- 30 червня глава Кремля заявив, що мовляв всі питання України вирішуються не в Києві. Він сказав, що відбувається нібито "зовнішнє управління". Тому Путін й не хоче зустрічатись із Зеленським.
- У МЗС України відповіли Путіну, що він завжди сам хотів керувати Україною і розв'язав агресію проти неї. Дмитро Кулеба пояснив, що глава держави-агресорки мріє вирішувати питання України без її участі.
- Згодом Путін заявив, що нібито "українці і росіяни – один народ", а Україна не "недружня держава".
- У відповідь Володимир Зеленський заявив, що ми не єдиний народ. Якби ми були одним народом, у Москві б висіли наші прапори.