Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации России. Там глава Кремля также отметил о якобы способности противостоять "санкционному давлению".
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О ядерном оружии и угрозе для России
В новой стратегии, которую подписал Владимир Путин, говорится о том, что якобы "отработка НАТО возможности применения ядерного оружия усиливает военные угрозы в отношении России".
Также в традиционной пропагандистской манере прописаны основные положения стратегии. Говорится, что якобы:
- информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу потери Россией культурного суверенитета;
- армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной структуры в России;
- деструктивные силы в России и за рубежом пытаются использовать объективные трудности для расшатывания ситуации в России.
Также Россия планирует сотрудничать с КНР и Индией, уменьшить использование доллара и производить вакцину "как один из способов достижения экономической безопасности России".
О "братских связях"
Более того, Путин в традиционной пропагандистской манере заявил о "братских народах".
Там говорится, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано в частности посредством укрепления "братских связей между российским, белорусским и украинским народами".
Однако документе не написали, как будут реализовывать так называемый "план".
О русском языке
Путин, конечно же, не забыл о русском языке. В документе говорится, что есть задача относительно так называемого укрепления позиции русского языка как "языка международного общения". Также хотят якобы поддерживать граждан России, проживающих в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".
Последние скандальные заявления Путина об Украине: коротко
- 30 июня глава Кремля заявил, что мол все вопросы Украины решаются не в Киеве. Он сказал, что происходит якобы "внешнее управление". Поэтому Путин и не хочет встречаться с Зеленским.
- В МИД Украины ответили Путину, что он всегда сам хотел руководить Украиной и развязал агрессию против нее. Дмитрий Кулеба пояснил, что глава государства-агрессора мечтает решать вопросы Украины без ее участия.
- Впоследствии Путин заявил, что якобы "украинцы и русские – один народ", а Украина не "недружественное государство".
- В ответ Владимир Зеленский заявил, что мы не единый народ. Если бы мы были одним народом, в Москве бы висели наши флаги.