О прямой линии Владимира Путина и о том, как ответ Украины демонстрирует, что рычагов давления на Украину у Кремля почти не осталось – читайте далее.

Интересно Северокорейское будущее России: когда Путин перейдет точку невозврата

О чем говорил Путин и как отреагировала Украина

Накануне прошла так называемая прямая линия Владимира Путина. На ней традиционно главе Кремля показывали заранее заготовленных россиян с давно согласованными вопросами, а он якобы на ходу отвечал. Казалось бы, все, как всегда, таких прямых линий было много и нечего тут обсуждать.

Но нынешний диалог главы Кремля с народом имеет особое значение. С одной стороны, рейтинг путинской партии "Единая Россия" упал до рекордно низкого уровня на фоне предстоящих выборов в Государственную думу в сентябре.

С другой – в этот раз Путин не нашел в чем обвинить Украину, а потому обошелся дежурными клише, которые вызвали смех уже даже у россиян.

Давайте проанализируем главные реплики Путина и то, как на них отреагировала Украина.

Инцидент с британским эсминцем

Путин впервые прокомментировал инцидент с британским эсминцем "Дефендер" вблизи Крыма. По его словам, даже если бы он потопил корабль, Запад бы не осмелился ответить и вряд ли это привело бы к третьей мировой войне.



Россияне якобы открыли огонь по британскому эсминцу / Фото Al-Awsat

Но, как говорится – после драки кулаками не машут. Эта реплика только в очередной раз показала – Путин крут на словах, а что касается дела, то только фейковые обстрелы.

А по факту, "Дефендер", с разрешения Украины, спокойно провел разведку – сколько, где и как размещено российских военных на полуострове. И всё для того, чтобы быть готовыми к провокациям Кремля во время масштабных учений "Си Бриз-2021".

Кроме того, Путин мечтал объявить акваторию Черного моря своей, но Западу плевать на желания Путина, а потому всё больше НАТОвских кораблей заходит в украинские порты. Даже после инцидента с "Дефендером". И ничего кроме угроз, Путин сделать не может.

Украинские военные учения

Вспомнил Путин и украинские военные учения, правда в свойственной ему манере. Путина волнует, как он выразился, военное освоение территории Украины. По его мнению, иностранный военный контингент в нашей стране непосредственно угрожает безопасности России.

И этой басне уже как минимум 7 лет. И это при том, что под этим предлогом, в том числе, он оккупировал наши территории.

Но, многие эксперты сегодня сходятся во мнении, что Путин уже не может себе позволить нападать на новые территории Украины. С одной стороны, он понимает, что Украина стала не номинальным, а реальным партнером США, а потому Кремлю быстро обломают зубы в Украине.

Важно В Николаеве началась активная фаза масштабных учений "Си Бриз": зрелищные фото и видео

А с другой стороны, сама украинская армия уже далеко не та, что была в 2014 году. И Путин понимает, что при новом нападении ему будет сложно объяснить тысячи убитых россиян непонятно за что.

Обратите внимание! Еще до начала учений Россия требовала от США и НАТО отменить их проведение. Ведь якобы это усиливает военную опасность в акватории Черного моря, часть которого страна-агрессор и оккупировала.

Поэтому единственно возможный сценарий, при котором Россия начнет новое наступление – это или компромисс со стороны Запада, или резкое снижение обороноспособности Украины. А потому вряд ли Путин сможет остановить наше движение в НАТО.

Так же как он не может повлиять на военные контракты между Украиной и Великобританией, которая уж сильно заинтересовалась безопасностью в Черном море.

Встреча с Зеленским

Путин просто хочет сохранить нынешний статус-кво, но как – не знает. Потому, на вопрос о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин утверждал, что не против встретиться, но не знает о чем говорить, потому что Зеленский якобы отдал страну под внешнее управление. Мол, основные вопросы в отношении Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, иногда в Париже и Берлине.

Внимание Никакой подготовки нет, – Кремль о встрече Зеленского и Путина

Здесь можно было бы также сослаться на стандартное клише Кремля, но глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал более четкую характеристику. Он заявил, что слова Путина – то не более чем ностальгия по тем временам, когда судьба Киева решалась в Москве. И Путину очень хотелось бы это вернуть, но он понимает, что это уже не реально.

Не забыл и Советский Союз

Кстати в этом же контексте, Путин вспомнил и Советский Союз. По словам Путина – восстанавливать его уже нет смысла. Напрашивается вопрос – а как же россказни о "собирателе земель"? Путин прекрасно понимает, что вернуть в орбиту своего влияния Украину и еще ряд постсоветских стран – нереально.

Украина поставила Кремль на место

Но Путина было не остановить в пропагандистских клише – украинцы и русские – один народ. И здесь Украина в очередной раз поставила Кремль на место.

Первым слово взял глава украинского МИДа – Дмитрий Кулеба. Он заявил, что нет никакого единого народа и справедливо подчеркнул, что в пропасти между украинцами и россиянами виноват лично Владимир Путин. Мол, если бы не война, которую Кремль развязал в 2014 году, мы еще могли бы жить добрососедски, но сейчас – точно нет.

Дальше красноречиво ответил Путину и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, если бы мы были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а не рубли, а над Кремлем развивался украинских флаг, а не триколор.

Закон о коренных народах Украины

Не понравился главе Кремля и закон о коренных народах Украины. И хотя в тексте закона нет ничего необычного, а в самой России даже существует подобное законодательство, Путин снова заявил, об ущемлении русскоязычного населения Украины. Мол, теперь они начнут чувствовать себя второсортными людьми. Более того, Путин считает, что сотни тысяч россиян будут вынуждены покинуть Украину из-за притеснения в правах.

Это всё полнейшая ложь и старая пластинка Кремля о притеснении русскоязычных. Но на всхлипы Путина никто уже не обращает внимания – на следующий день после прямой линии Путина, Верховная Рада торжественно принимает закон о коренных народах.

Давление на Кремль

Кроме того, Украина наконец-то перехватила инициативу по давлению на Кремль. Мы привыкли, что Запад вводит какие-то ограничительные меры, а Киев может лишь подключатся к ним. Уверен, ни одного меня задевало, когда я слышал о российском бизнесе в Украине.

Но, 24 июня президент Зеленский подписал расширенный список санкций против России, в который вошли:

538 физических лиц;

540 юридических лиц;

55 финансовых российских учреждений.

Эти меры — самые жесткие среди всех, направленных против России с 2014 года. И теперь Запад пересматривает эти списки, чтобы санкционно поддержать Украину.

На постсоветском пространстве Россия традиционно играла лидирующую роль в сфере санкций. Украинский бизнес, если он конкурировал с российским, прост не имел шансов. Кремль уничтожал его надуманными ограничениями. Кремлевский продукт мог легко зайти на украинский рынок и вытеснить наш продукт.

Читайте также Я не отказываюсь от встречи, но зачем она, – Путин оскандалился новым заявлением об Украине

Но сегодня Украина показала, что теперь она сама диктует правила рынка на своей территории. И никого былого протекционизма Москвы здесь нет и близко. За 7 лет Украина не просто сменила рынки сбыта своей продукции и переориентироваться на Запад, но и вытеснить российские товары из страны.

Теперь пришло время добить и оставшихся. Под санкции Зеленского попали крупные бизнесмены, работающие на российское государство вместе с приспешниками Путина, военные офицеры, наемники и путинские чиновники. Объединяет санкции одно – видимая близость всех фигурантов к Путину.

Если же говорить о компаниях, то в список вошли чуть ли не все российские авиакомпании, военно-промышленные компании, все крупные государственные банки РФ и целый ряд транспортных компаний.

Интересно "Слишком много русских, чтобы всех ненавидеть": Кремль сделал циничное заявление в адрес Украины

В общем, в санкционном списке собрана впечатляющая коллекция компаний и людей, которые важны Путину. Это демонстрирует силу украинской разведки. И Украина готова разорвать даже самые мелкие связи с Россией.

Поэтому во время так называемой прямой линии Путина в адрес Украины, мы слышали только старые затертые клише, с которых смеются даже сами россияне. Путин понимает, что единственно, что он может сделать – это кошмарить нас кровавой раной под названием Донбасс. На новую эскалацию он не способен – уж слишком окрепла Украина и продолжает это делать.