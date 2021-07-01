Спикер президента страны-агрессора также утверждал, что сейчас в Украине "молодое поколение воспитывается на ненависти к России". Об этом он рассказывал во время общения с кремлевскими пропагандистами.
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Трагедия заключается в том, что в Украине очень много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны,
– сказал Песков.
Что этому предшествовало
- Путин 30 июня взялся вновь повторять свой пропагандистский тезис о "едином народе".
- Дмитрий Кулеба ответил на упреки агрессора и заявил, что украинцы и русские – разные народы, за пропасть между которыми ответственен Путин.
- Владимир Зеленский отметил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы сине-желтый флаг.