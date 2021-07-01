Речник президента країни-агресора також стверджував, що нині в Україні "молоде покоління виховується на ненависті до Росії". Про це він розповідав під час спілкування з кремлівськими пропагандистами.
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Трагедія полягає в тому, що в Україні дуже багато росіян, щоб їх ненавидіти, і в підсумку ця ненависть буде руйнівною для самої країни,
– сказав Пєсков.
Що цьому передувало
- Путін 30 червня взявся знову повторювати свою пропагандистську тезу про "єдиний народ".
- Дмитро Кулеба відповів на закиди агресора та заявив, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний Путін.
- Володимир Зеленський зазначив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою у Москві розвивався б синьо-жовтий прапор.