Решение датируется 30 июля. Контролировать его выполнение будет секретарь СНБО Алексей Данилов.
Актуально Зеленский поручил Данилову собрать заседание СНБО: известна дата
Что предполагает решение СНБО
- Кабмин должен создать Межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины. Кроме того, правительство разработает в течение трех месяцев законопроекты об усилении ответственности за нарушение водного законодательства.
- Чиновники должны подготовить поправки в закон об общегосударственной целевой программе развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна Днепра.
- Зеленский поручил правительству подумать о расширении источников формирования Государственного фонда развития водного хозяйства.
- Зато местная власть должна провести инвентаризацию инженерной инфраструктуры оросительных систем.
- Также подготовят обращение в правительство Японии, чтобы заключить договор для реализации реконструкции сооружений очистки сточных канализационных вод и строительства линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации.
- Местные власти планируют утвердить Программу в сфере питьевой воды, водоснабжения и водоотведения. Это значит, что на протяжении полугода должны установить станции доочистки питьевой воды на системах централизованного водоснабжения. Прежде всего в садах, школах и медучреждениях.
Кстати СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов