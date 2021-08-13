Відповідне доручення секретар РНБО Олексій Данілов отримав від Володимира Зеленського. Це засідання буде першим у серпні.
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У пресслужбі відомства підкреслили, що усіх його членів вже повідомили про проведення засідання. Детальніша інформація про час та місце з'явиться згодом.
Раніше президент доручив підготувати засідання РНБО, аби розглянути питання щодо збереження лісів. Міжвідомча робоча група вже обговорила реформи у цьому напрямку.
Попереднє засідання РНБО було виїзним
- 30 липня Рада національної безпеки та оборони провела своє перше виїзне засідання – у Краматорську, що на Донеччині.
- Там розглянули 8 важливих питань. Вони стосувалися енергетичного сектору, медицини, а також санкцій проти контрабандистів та роботи Укрзалізниці.
- За словами Данілова, РНБО також розглянула окремі питання у таємному режимі. Мовиться про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону.