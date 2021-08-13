Відповідне доручення ​секретар РНБО Олексій Данілов отримав від Володимира Зеленського. Це засідання буде першим у серпні.

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У пресслужбі відомства підкреслили, що усіх його членів вже повідомили про проведення засідання. Детальніша інформація про час та місце з'явиться згодом.

Раніше президент доручив підготувати засідання РНБО, аби розглянути питання щодо збереження лісів. Міжвідомча робоча група вже обговорила реформи у цьому напрямку.

Попереднє засідання РНБО було виїзним