Представник президента України в Криму Антон Кориневич розповів, що росіяни не дають проводити богослужіння і складають "протоколи".

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Представник Крайової ради українців Криму Андрій Щекун розповів, що у селі Балки Білогірського району силовики з так званого Центру з протидії екстремізму зірвали богослужіння.

Силовики свої дії пояснили тим, що настоятель храму нібито організовував богослужіння, порушуючи російське законодавство, інформує "Голос Криму".

Порушення прав вірян в окупованому півострові є системними

Кориневич наголосив, що порушення прав вірян, свободи совісті та віросповідання в окупованому Криму є системною проблемою. Наприкінці червня Організація Об'єднаних Націй оприлюднила чергову проміжну доповідь щодо ситуації з правами людини на півострові.

В ООН теж підтвердили, що окупанти постійно порушують права громадян на свободу слова та віросповідання. Зокрема, згадали й про випадки переслідування Православної церкви України.

Зверніть увагу! Окупанти у грудні 2020 року вимагали знести храм ПЦУ у Криму. Проти єпархії порушували кримінальні справи.