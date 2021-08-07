За даними кримських правоохоронців, тіло виявили на території на території Акмесджитського району. Водночас колаборанти переконують, що жодних ознак насильницької смерті немає.

До теми Українця Ільвера Аметова засудили в окупованому Криму

Айдера вже поховали

Похорон 23-річного хлопця відбувся 6 липня в селищі Базарчик (Поштове). Це Бахчисарайський район.

За словами користувачів соцмереж, знайомих з сім'єю загиблого, молодого чоловіка знайшли повішеним.

Крім цього, користувачі висловлюють співчуття матері Айдера, яка нещодавно ще й втратила чоловіка.

Айдер Джемалядінов, зник 26 липня 2021, кримський татарин, Крим, окупація Криму
Айдер Джемалядінов / Фото Avdet

Виїхав на авто та не повернувся

Айдер Джемалядінов покинув домівку 26 липня. Він поїхав на автомобілі Nissan Almera червоного кольору.

Відтоді про нього нічого не було відомо.