За даними кримських правоохоронців, тіло виявили на території на території Акмесджитського району. Водночас колаборанти переконують, що жодних ознак насильницької смерті немає.
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Айдера вже поховали
Похорон 23-річного хлопця відбувся 6 липня в селищі Базарчик (Поштове). Це Бахчисарайський район.
За словами користувачів соцмереж, знайомих з сім'єю загиблого, молодого чоловіка знайшли повішеним.
Крім цього, користувачі висловлюють співчуття матері Айдера, яка нещодавно ще й втратила чоловіка.
Айдер Джемалядінов / Фото Avdet
Виїхав на авто та не повернувся
Айдер Джемалядінов покинув домівку 26 липня. Він поїхав на автомобілі Nissan Almera червоного кольору.
Відтоді про нього нічого не було відомо.