Українця звинуватили у нібито незаконному придбанні та зберіганні зброї. Вирок ухвалив так званий "Судакський міський суд", підконтрольний Росії.

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Кримського татарина змушують щомісяця з'являтися до "місцевого відділу поліції". Йому заборонили виїжджати за межі Судака та виходити вночі з дому.

Рішення "суду " є ще одним прикладом переслідування за участь у Меджлісі. До окупації Аметов був членом цього органу,

– поясниоа Денісова.

В Аметова забрали антикварну зброю

У вересні 2019 року в пошешканні українця провели обшуки. З його домашнього музею вилучили старовинні експонати зброї. Антикварні предмети, які Аметов колекціонував понад 20 років, є частиною культурної спадщини кримських татар. Денісова зазначила, що Росія вже восьмий рік переслідує кримських татар за надуманими звинуваченнями. Своїми діями окупанти, зокрема, порушують статтю 10 Європейської конвенції про захист прав людини.

Переслідування кримських татар