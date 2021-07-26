На волю також вийшли два сини Ібрагімова – Мустафа та Алі. Їх під будівлею слідчого ізолятора зустріли родичі та друзі.

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Деталі інциденту

У четвер, 22 липня, у помешканні Ібрагімових та у магазині, який їм належить, спецпризначенці окупантів провели обшуки. Опісля нього трьох членів родини – батька та двох синів затримали.

Усіх їх рішенням окупаційного суду Євпаторії помістили під адміністративний арешт на три дні.

Ввечері 25 липня Ібрагімових відпустили.



Алі Ібрагімов вийшов на волю / Фото "Кримської солідарності"

За що їх заарештували

Адвокати затриманих повідомили, що Алі Ібрагімову інкримінували поширення забороненої в Росії символіки організації "Хізб ут-Тахрір" у соцмережі ВКонтакте. Чоловік визнав те, що публікував символіку, однак це було ще до окупації Криму в 2013 році.

Через таку нелогічність в обвинуваченні, Ібрагімов вважає, що ці події є спробою залякати його.

Це тиск на мене як на особистість, за мою громадянську позицію, за мою незгоду з репресіями щодо мого народу. Тобто намагаються зробити так, щоб я замовк. Але, іншаалла, цього не буде,

– сказав Алі після виходу з ізолятора.

Також чоловік подякував родичам та друзям за підтримку та заявив, що народ знову проявив свою єдність у складні часи.



Родина зустріла затриманого раніше Алі / Фото "Кримської солідарності"