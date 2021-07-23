Про шокуючу поведінку російських тюремників розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини. Людмила Денісова повідомила, що Саледінова та Ісмаїлова утримують у виправній колонії у Башкортостані.

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Така поведінка керівництва колонії суперечить міжнародному праву

Цинічність дій адміністрації колонії полягає у тому, що молитва є обов'язковою для мусульман у свято Курбан-Байраму,
– написала Денісова.

Омбудсменка наголосила, що таке ставлення співробітників виправної установи суперечить міжнародним стандартам. Зокрема, мовиться про Загальну декларацію прав людини, згідно з якою кожен має право на сповідування своєї релігії.

Денісова закликає вплинути на державу-агресора

Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової, аби та вжила заходів.

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Коротко про жорстоке ставлення до українських політв'язнів

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