У Міністерстві закордонних справ 6 червня назвали імена незаконно ув'язнених. 

Зауважте Страждає від опухання ніг і хронічних захворювань: Приходька у важкому стані етапують в колонію

Громадянських журналістів незаконно ув'язнила Росія

У МЗС пригадали, що День журналіста є можливістю вкотре згадати про те, що на тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушуються.

З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище,
– пригадали в МЗС.

Саме на цьому фоні виник громадянський журналізм, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе роботу ЗМІ, незалежно та неупереджено висвітлюючи ситуацію на півострові.

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активістів:

  • переслідують та кидають за ґрати,
  • обвинувачують за "терористичні" статті, що загрожує ув'язненням на терміни 20 і більше років.

Наразі 9 громадянських журналістів незаконно утримують в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. У МЗС назвали їх імена, зокрема це:

  • Сервер Мустафаєв,
  • Тимур Ібрагімов,
  • Марлен Асанов,
  • Сейран Салієв,
  • Ремзі Бекіров,
  • Руслан Сулейманов,
  • Осман Арифмеметов,
  • Рустем Шейхалієв,
  • Амет Сулейманов.

Ба більше, 10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста "Крим Реалії" Владислава Єсипенка.

У МЗС також розповіли, що наразі усі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ покинули півострів через переслідування. 232 видання з 3000 медіа пройшли російську "перереєстрацію" після окупації Криму Росією. 