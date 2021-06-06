У Міністерстві закордонних справ 6 червня назвали імена незаконно ув'язнених.
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Громадянських журналістів незаконно ув'язнила Росія
У МЗС пригадали, що День журналіста є можливістю вкотре згадати про те, що на тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушуються.
З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище,
– пригадали в МЗС.
Саме на цьому фоні виник громадянський журналізм, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе роботу ЗМІ, незалежно та неупереджено висвітлюючи ситуацію на півострові.
За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активістів:
- переслідують та кидають за ґрати,
- обвинувачують за "терористичні" статті, що загрожує ув'язненням на терміни 20 і більше років.
Наразі 9 громадянських журналістів незаконно утримують в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. У МЗС назвали їх імена, зокрема це:
- Сервер Мустафаєв,
- Тимур Ібрагімов,
- Марлен Асанов,
- Сейран Салієв,
- Ремзі Бекіров,
- Руслан Сулейманов,
- Осман Арифмеметов,
- Рустем Шейхалієв,
- Амет Сулейманов.
Ба більше, 10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста "Крим Реалії" Владислава Єсипенка.
У МЗС також розповіли, що наразі усі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ покинули півострів через переслідування. 232 видання з 3000 медіа пройшли російську "перереєстрацію" після окупації Криму Росією.