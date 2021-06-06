В Министерстве иностранных дел 6 июня назвали имена незаконно заключенных.

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Гражданских журналистов незаконно заключила Россия

В МИД вспомнили, что День журналиста –  это возможность в очередной раз вспомнить о том, что на временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляются.

С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление,
– припомнили в МИД.

Именно на этом фоне возникла гражданская журналистика, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя работу СМИ, независимо и беспристрастно освещая ситуацию на полуострове.

За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активистов:

  • преследуют и бросают за решетку,
  • обвиняют за "террористические" статьи, что грозит заключением на сроки 20 и более лет.

Сейчас 9 гражданских журналистов незаконно удерживают в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом. В МИД назвали их имена, в частности это:

  • Сервер Мустафаев,
  • Тимур Ибрагимов,
  • Марлен Асанов,
  • Сейран Салиев,
  • Ремзи Бекиров,
  • Руслан Сулейманов,
  • Осман Арифмеметов,
  • Рустем Шейхалиев,
  • Амет Сулейманов.

Более того, 10 марта во временно оккупированном Симферополе российская ФСБ задержала журналиста "Крым Реалии" Владислава Есипенко.

В МИД также рассказали, что сейчас все 12 независимых крымскотатарских СМИ покинули полуостров из-за преследований. 232 издания из 3000 медиа прошли российскую "перерегистрацию" после оккупации Крыма Россией.