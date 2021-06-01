28 мая Приходько в СИЗО посетил украинский консул Тарас Малышевский. Об этом сообщает Общественное объединение "Крымская солидарность".

Ранее Российский суд оставил в силе приговор для украинского активиста Олега Приходько

На кону – не потерять здоровье, – "Крымская солидарность"

На кону стоит лишь одно: не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить. Сейчас Олег Аркадьевич страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов,

– говорится в сообщении общественной организации.

Консул отметил, что лекарства, которые передала семья Приходько, осужденный получил со значительным опозданием. Прошло 8 дней со времени, когда посылку вскрыли и до того момента, когда медикаменты таки попали к политзаключенному.

Важно! В течение 10 дней Приходько должны этапировать в колонию для исполнения наказания. Пока ни точной даты, ни локации защитникам не сообщили.

Что известно о приговоре Олегу Приходько