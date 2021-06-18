Жінку затримали на пропускному пункті "Маринівка" під час перетину неконтрольованої ділянки україно-російського кордону.

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Бойовики арештували вагітну жінку

Оксану Паршину затримали, коли вона їхала до своєї сестри. Це зробили здійснили проросійські представники так званого проросійського місцевого міністерства.

Оксану просто зняли з автобуса, повідомивши, що перевірять документи та посадять на наступний рейс,

– мовиться у повідомленні.

Та її не посадили на автобус. На добу жінка зникла, а потім вранці, 15 травня, її привезли до квартири матері на обшук. Бойовики вилучили комп'ютер, на якому, за словами рідних, було більше пилу, аніж інформації. Також забрали релігійну літературу матері.

Важливо! Будинок Оксани Паршиної біля Донецького аеропорту, в якому вона жила з маленькою дитиною, зруйнували у 2014 році. Жінка врятувалась. Після цього вона жила з мамою та сестрою. Згодом переїхала з окупованих територій до Маріуполя.

Рідним сказали, що Оксану тримають в приміщенні місцевого проросійського так званого "міністерства", згодом – що в "ізоляторі тимчасового утримування". Родичі дізналися, що жінку арештували на 30 діб так званого адмінарешту.

Вони дуже хвилювалися, адже не знали, чи отримувала Оксана кваліфіковану медичну допомогу. Річ в тому, що на момент потрапляння у заручниці жінка була на десятому тижні вагітності,

– мовиться у повідомленні.

Російські найманці утримують жінку понад місяць

Вже минуло 30 днів, але Оксану так й не відпустили. Протягом місяця родичі намагаються знайти адвоката. Вони дізнались "зі своїх джерел", що Оксану звинуватили у шпигунстві та переводять до СІЗО. Рідні кажуть, що дуже сподівались, що бойовики з'ясують всі обставини, визнають, що помилялися та відпустять жінку.

"Але цього поки не сталося, попри вагітність", – розповіли родичі.

Зверніть увагу! На початку квітня бойовики ОРДЛО утримують у заручниках близько 300 осіб. Українська делегація в ТКГ постійно піднімає питання їх звільнення, проте наразі про обмін полоненими домовитись не вдається.

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