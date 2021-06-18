Женщину задержали на пропускном пункте "Мариновка" во время пересечения неконтролируемого участка украино-российской границы.

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Боевики арестовали беременную женщину

Оксану Паршину задержали, когда она ехала к своей сестре. Это сделали пророссийские представители так называемого пророссийского местного министерства.

Оксану просто сняли с автобуса, сообщив, что проверят документы и посадят на следующий рейс,

– говорится в сообщении.

Но ее не посадили на автобус. На сутки женщина исчезла, а затем утром, 15 мая, ее привезли в квартиру матери на обыск. Боевики изъяли компьютер, на котором, по словам родных, было больше пыли, чем информации. Также забрали религиозную литературу матери.

Важно! Дом Оксаны Паршиной возле Донецкого аэропорта, в котором она жила с маленьким ребенком, разрушили в 2014 году. Женщина спаслась. После этого она жила с мамой и сестрой. Впоследствии переехала с оккупированных территорий в Мариуполь.

Родным сказали, что Оксану держат в помещении местного пророссийского так называемого "министерства", впоследствии – в "изоляторе временного содержания". Родственники узнали, что женщину арестовали на 30 суток так называемого админареста.

Они очень волновались, ведь не знали, получала ли Оксана квалифицированную медицинскую помощь. Дело в том, что на момент попадания в заложницы женщина была на десятой неделе беременности,

– говорится в сообщении.

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Уже прошло 30 дней, но Оксану так и не отпустили. В течение месяца родственники пытаются найти адвоката. Они узнали "из своих источников", что Оксану обвинили в шпионаже и переводят в СИЗО. Родные говорят, что очень надеялись, что боевики выяснят все обстоятельства, признают, что ошибались и отпустят женщину.

"Но этого пока не произошло, несмотря на беременность", – рассказали родственники.

Обратите внимание! В начале апреля боевики ОРДЛО удерживают в заложниках около 300 человек. Украинская делегация в ТКГ постоянно поднимает вопрос их освобождения, однако пока об обмене пленными договориться не удается.

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