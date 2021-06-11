Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Его глава Алексей Резников рассказал подробности.

Напомним Почти 500 тысяч украинцев стали россиянами: Кремль проводит паспортизацию жителей ОРДЛО

"Самый настоящий захват заложников"

Раньше дети 14 – 16 лет с ОРДО могли выехать со свидетельством о рождении – украинским. Однако теперь боевики запретили переход через КПВВ (полностью – то есть, даже на территорию России), и требуют у детей незаконные документы.

В частности, "паспорта" оккупационных режимов.

Или паспорта граждан России.

Речь о захвате заложников в чистом виде. Я неоднократно говорил, что наши граждане на временно оккупированных территориях – это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение,

– заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

По его словам, детей просто разворачивают, причем в течение последних нескольких недель все активнее.

Почему оккупанты в Донбассе не позволяют выезжать детям за линию разграничения

Алексей Резников считает, что так Россия реагирует на правительственную украинскую программу реинтеграции молодежи, по условиям которой, например

Существенно упростили условия поступления детей с оккупированных территорий в украинские вузы.

Ввели программу дополнительной подготовки (дети два месяца смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, адаптироваться и готовиться к обучению).

Все больше людей понимают, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет. Поэтому оккупационная власть пытается заблокировать пересечение (линии разграничения – 24 канал),

– отметил Резников.

И добавил: "Мы обратим внимание на это международных партнеров. Это недопустимо. Брать детей в заложники по политическим мотивам – это и есть терроризм".