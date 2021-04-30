Почти 500 тысяч украинцев стали россиянами: Кремль проводит паспортизацию жителей ОРДЛО
Уже около полмиллиона человек в ОРДЛО незаконно получили паспорт гражданина России. Людям, которые отказываются от такой русификации, угрожают жесткой расправой.
Источник:24 канал
Это обусловлено выборами в Думу России, которые проведут в сентябре 2021 года. Также во временно оккупированном Донецке открыли представительства российской партии "Справедливая Россия – За правду".
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Украинцев принуждают к русификации
По словам главы "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой, граждане, отказывающиеся от получения паспорта, становятся жертвами давления. В частности, им угрожают увольнением или не получить пенсионное или социальное обеспечение
Первая волна русификации сопровождалась масштабной кампанией пропаганды и дезинформации. Получать российские паспорта заставляют:
- госслужащих;
- силовиков;
- пенсионеров.
Людям обещали, что паспорт гражданина России якобы даст возможность получать российские пенсии. Однако жители Донбасса снова остались ни с чем, когда пришло время выплат.
По словам Ястребовой, людям впоследствии сообщили, что чтобы получать пенсию, надо иметь регистрацию на территории России, а не только оформить должным образом пенсионную справку. "Их использовали, нарастили статистику", – подчеркнула она.
Молодежь в безвыходной ситуации
В безвыходной ситуации оказались те, кто получает паспорт впервые, ведь выехать на территорию Украины после закрытия блок постов оккупационными администрациями крайне сложно. Единственный выход – ехать через Россию.
Жителей ОРДЛО заставляют получить российские паспорта / Фото "Украинской правды"
Сделать это можно только с российским паспортом, поэтому молодежь вынуждена получать их. Это единственная возможность въехать в Украину, чтобы получить украинский паспорт.
Политолог Олег Саакян подчеркнул, что Украина не признает такой паспортизации. Возможно, при переезде в Украину эти люди будут получать украинский паспорт.
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Чего хочет Кремль
Цель Кремля – русифицировать как можно больше украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. На российских телеканалах пропагандисты Владимира Путина заявляли, что "готовы защищать граждан России, проживающих в ОРДЛО".
Также в пророссийских СМИ рассказывали об очереди из псевдожелающих получить российские паспорта, которая якобы растянулась вплоть до 2023 года.
В этом есть опасность, ибо это мина замедленного действия. Это усложняет для нас процесс интеграции. Это возможность России апеллировать, что они вроде бы защищают не просто русскоязычное население, а своих граждан,
– заверил Саакян.
По мнению политолога Тараса Семенюка, это комплексная программа эскалации и оккупации Донбасса, что предусматривает не только физическую и территориальную оккупацию, но и юридическую.
"Это манипуляция сознания, людям промывают мозги о том, что Украина является враждебным государством, что Киев – это только националисты", – заявил он.
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Большинство украинцев, которые соглашаются получить российский паспорт, делают это вынужденно, чтобы им ничего не угрожало. Люди небезосновательно боятся выступить "против" и подпадают под влияние общих настроений.
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