Уже около полмиллиона человек в ОРДЛО незаконно получили паспорт гражданина России. Людям, которые отказываются от такой русификации, угрожают жесткой расправой.

Это обусловлено выборами в Думу России, которые проведут в сентябре 2021 года. Также во временно оккупированном Донецке открыли представительства российской партии "Справедливая Россия – За правду".

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Украинцев принуждают к русификации

По словам главы "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой, граждане, отказывающиеся от получения паспорта, становятся жертвами давления. В частности, им угрожают увольнением или не получить пенсионное или социальное обеспечение

Первая волна русификации сопровождалась масштабной кампанией пропаганды и дезинформации. Получать российские паспорта заставляют:

госслужащих;

силовиков;

пенсионеров.

Людям обещали, что паспорт гражданина России якобы даст возможность получать российские пенсии. Однако жители Донбасса снова остались ни с чем, когда пришло время выплат.

По словам Ястребовой, людям впоследствии сообщили, что чтобы получать пенсию, надо иметь регистрацию на территории России, а не только оформить должным образом пенсионную справку. "Их использовали, нарастили статистику", – подчеркнула она.

Молодежь в безвыходной ситуации

В безвыходной ситуации оказались те, кто получает паспорт впервые, ведь выехать на территорию Украины после закрытия блок постов оккупационными администрациями крайне сложно. Единственный выход – ехать через Россию.



Жителей ОРДЛО заставляют получить российские паспорта / Фото "Украинской правды"

Сделать это можно только с российским паспортом, поэтому молодежь вынуждена получать их. Это единственная возможность въехать в Украину, чтобы получить украинский паспорт.

Политолог Олег Саакян подчеркнул, что Украина не признает такой паспортизации. Возможно, при переезде в Украину эти люди будут получать украинский паспорт.

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Чего хочет Кремль

Цель Кремля – русифицировать как можно больше украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. На российских телеканалах пропагандисты Владимира Путина заявляли, что "готовы защищать граждан России, проживающих в ОРДЛО".

Также в пророссийских СМИ рассказывали об очереди из псевдожелающих получить российские паспорта, которая якобы растянулась вплоть до 2023 года.

В этом есть опасность, ибо это мина замедленного действия. Это усложняет для нас процесс интеграции. Это возможность России апеллировать, что они вроде бы защищают не просто русскоязычное население, а своих граждан,

– заверил Саакян.

По мнению политолога Тараса Семенюка, это комплексная программа эскалации и оккупации Донбасса, что предусматривает не только физическую и территориальную оккупацию, но и юридическую.

"Это манипуляция сознания, людям промывают мозги о том, что Украина является враждебным государством, что Киев – это только националисты", – заявил он.

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Большинство украинцев, которые соглашаются получить российский паспорт, делают это вынужденно, чтобы им ничего не угрожало. Люди небезосновательно боятся выступить "против" и подпадают под влияние общих настроений.