Вже близько пів мільойна людей в ОРДЛО незаконно отримали паспорт громадянина Росії. Людям, які відмовляються від такої русифікації, погрожують жорсткою розправою.

Це зумовлено виборами до Думи Росії, які проведуть у вересні 2021 року. Також у тимчасово окупованому Донецьку відкрили представництва російської партії "Справедлива Росія – За правду".

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Українців змушують до русифікації

За словами голови "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової, громадяни, які відмовляються від отримання паспорту, стають жертвами тиску. Зокрема, їм погрожують звільненням або не отримати пенсійне чи соціальне забезпечення

Перша хвиля русифікації супроводжувалась масштабною кампанією пропаганди та дезінформації. Отримувати російські паспорти змушують:

держслужбовців;

силовиків;

пенсіонерів.

Людям обіцяли, що паспорт громадянина Росії нібито дасть можливість отримувати російські пенсії. Однак мешканці Донбасу знову залишились ні з чим, коли настав час виплат.

За словами Ястребової, людям згодом повідомили, що аби отримувати пенсію, треба мати реєстрацію на території Росії, а не тільки оформити належним чином пенсійну довідку. "Їх використали, наростили статистику", – наголосила вона.

Молодь у безвихідній ситуації

У безвихідній ситуації опинились ті, хто паспорт отримує вперше, адже виїхати на територію України після закриття блок постів окупаційними адміністраціями вкрай складно. Єдиний вихід – їхати через Росію.



Жителів ОРДЛО змушують отримати російські паспорти / Фото "Української правди"

Зробити це можна лише з російським паспортом, тому молодь змушена отримувати їх. Це єдина можливість в'їхати в Україну, щоб отримати український паспорт.

Політолог Олег Саакян підкреслив, що Україна не визнає такої паспортизації. Можливо, при переїзді в Україну ці люди отримуватимуть український паспорт.

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Чого прагне Кремль

Мета Кремля – русифікувати якнайбільше українців на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. На російських телеканалах пропагандисти Володимира Путіна заявляли, що "готові захищати громадян Росії, які мешкають в ОРДЛО".

Також у проросійських ЗМІ розповідали про чергу з псевдобажаючих отримати російські паспорти, яка нібито розтягнулась аж до 2023 року.

У цьому є небезпека, бо це міна сповільненої дії. Це ускладнює для нас процес інтеграції. Це можливість Росії апелювати, що вони начебто захищають не просто російськомовне населення, а своїх громадян,

– запевнив Саакян.

На думку політолога Тараса Семенюка, це комплексна програма ескалації та окупації Донбасу, що передбачає не тільки фізичну і територіальну окупацію, а й юридичну.

"Це маніпуляція свідомості, людям промивають мізки про те, що Україна є ворожою державою, що Київ – це самі націоналісти", – заявив він.

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Більшість українців, які погоджуються отримати російський паспорт, роблять це вимушено, аби їм нічого не загрожувало. Люди небезпідставно бояться виступити "проти" і підпадають під вплив загальних настроїв.