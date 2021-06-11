Про це повідомили 10 червня у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його очільник Олексій Резніков розповів подробиці.

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"Справжнісіньке захоплення заручників"

Раніше діти 14 – 16 років з ОРДО могли виїхати зі свідоцтвом про народження – українським. Однак тепер бойовики заборонили перехід через КПВВ (повністю – тобто, навіть на територію Росії), і вимагають у дітей незаконні документи.

Зокрема, "паспорти" окупаційних режимів.

Або паспорти громадян Росії.

Мовиться про справжнісіньке захоплення заручників. Я неодноразово казав, що наші громадяни на тимчасово окупованих територіях – це заручники. Зараз усі бачать чергове наочне підтвердження,

– заявив віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.

За його словами, дітей просто розвертають, причому впродовж останніх кількох тижнів все активніше.

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Олексій Резніков вважає, що так Росія реагує на урядову українську програму реінтеграції молоді, за умовами якої, наприклад:

Суттєво спростили умови вступу дітей з окупованих територій до українських вишів.

Запровадили програму додаткової підготовки (діти два місяці зможуть безплатно жити у гуртожитках, отримувати стипендію, адаптуватися й готуватися до навчання).

Усе більше людей розуміють, що жодних перспектив для дітей в ОРДЛО немає. Тому окупаційна влада намагається заблокувати перетин (лінії розмежування – 24 канал),

– зауважив Резніков.

І додав: "Ми звернемо увагу на це міжнародних партнерів. Це неприпустимо. Брати дітей у заручники через політичні мотиви – це і є тероризм".

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