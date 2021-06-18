В Головному управлінні розвідки кажуть, частину особового складу російських збройних сил повернули у місця постійної дислокації. На російських полігонах поблизу кордону досі залишилась техніка.

Важливо Путін пояснив скупчення техніки біля кордонів України

Коротко про російські сили на українському напрямку:

94 тисячі російських військових,

1250 танків,

3200 бойових броньованих машин,

1 700 артилерійських систем різного калібру,

600 бойових літаків,

90 кораблів та підводних човнів.

Сили знову перекинуть для навчань "Захід 2021"

У ГУР кажуть, що наприкінці червня особовий склад можуть знову перекинути для участі у спільному навчанні Білорусі та Росії "Захід 2021".

Нарощування угруповання збройних сил Росії поблизу держкордону України становитиме безпосередню воєнну загрозу нашій державі, – наголосив начальник адміністративного управління ГУР Віктор Мертвиченко.

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Росія масово стягувала війська у квітні

Зазначимо, що у квітні відбулось безпрецедентне стягнення російських військ до східного кордону України – найбільше з 2014 року. Міжнародна спільнота закликала Москву зменшити напруженість, проте росіяни пояснювали це плановими військовими навчаннями. Лише наприкінці квітня у Міноборони Росії заявили про відведення військ.