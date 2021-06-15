Вони супроводжували Президента України Володимира Зеленського, який поїхав на Схід із робочим візитом. А згодом поділилися враженнями від побаченого.

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Війна може прийти у дім кожного американця

Журналісти CBS разом із президентом Зеленським побували на Донбасі. У звіті про поїздку вони нагадали американським читачам:

Що війна в Україні триває з 2014 року, а почалася вона через падіння проросійської влади, окупацію Росією Криму і підтримку нею ж бойовиків.

І що ця війна забрала вже щонайменше 13 тисяч життів, за підрахунками ООН.

При цьому представники CBS констатували, що США підтримали Україну загалом та уряд Зеленського зокрема – і грошима, і зброєю, і навчаннями. Однак не підтримали щодо вступу в НАТО.



Зеленський та іноземні журналісти на лінії розмежування / Фото Anadolu

З огляду на всю цю ситуацію, у Зеленського запитали: а, власне, чому рядовий американець має перейматися проблемами України – країни, розташованої за тисячі кілометрів? Чому американців має турбувати війна на Донбасі?

Тому що завтра це (війна – 24 канал) може статися у їхніх домівках,

– відповів президент України.

Зеленський вкотре наголосив, що протистояти російській агресії має весь світ – адже Росія (в особі Володимира Путіна) має неоімперські погляди. Вона прагне, і це щонайменше, контролювати своїх сусідів.

Нагадаємо, розмова Зеленського з журналістами зі США відбувалася на тлі підготовки саміту Байдена і Путіна (запланований на 16 червня у Швейцарії). Наразі світ очікує, які у цієї зустрічі будуть наслідки.

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