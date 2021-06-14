Про це мовиться в комюніке за підсумками саміту НАТО, який завершився 14 червня у Брюсселі. Левову частку уваги у зверненні Альянс присвятив загрозам, які створює Росія.

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Стосунки з Росією

У зверненні країни-члени НАТО підкреслили, що працюють над створенням партнерських відносин з Росією понад 25 років. І поки Альянс дотримується своїх міжнародних зобов'язань, Росія продовжує порушувати цінності та принципи, вбиваючи довіру.

Ми припинили всю практичну цивільну та військову співпрацю з Росією, залишаючись відкритими для політичного діалогу. Поки Росія не продемонструє дотримання міжнародного права та своїх міжнародних зобов'язань, повернення до "звичайного бізнесу" не може бути,

– мовиться у повідомленні.

Водночас в Альянсі наголосили, що продовжать реагувати на погіршення стану безпеки, посилюючи кордони. Попри це, НАТО не прагне конфронтації й не представляє загрози для Росії.

Також Північноатлантичний альянс закликав Росію скасувати визначення Чехії та США недружніми країнами та утриматися від будь-яких інших кроків, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

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Військова ескалація

У заяві перерахували, головні загрози, які підривають безпеку НАТО. Серед них:

збільшення військової активності Росії;

провокаційна діяльність, зокрема поблизу кордонів НАТО;

позачергові широкомасштабні навчання;

військова ескалація в окупованому Криму;

розміщення сучасних ракет з подвійною здатністю в Калінінграді;

військова інтеграція з Білоруссю;

неодноразові порушення повітряного простору союзників НАТО.

Крім того, країна-агресор продовжує диверсифікувати свій ядерний арсенал, зокрема й шляхом розгортання набору ракетних систем короткої та середньої дальності, призначених для примусу НАТО.

Росія продовжує застосовувати агресивну та безвідповідальну ядерну риторику. А кількісне збільшення російської нестратегічної ядерної зброї підтримують більш агресивну позицію стратегічного залякування. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати над розв'язанням усіх загроз та викликів, які представляє Росія,

– мовиться у повідомленні.

Гібридні загрози

Як зазначили у зверненні, окрім своєї військової діяльності, Росія також активізувала свої гібридні дії проти союзників та партнерів по НАТО. Для цього Кремль використовує довірених осіб. Мовиться про:

спробу втручання у вибори союзників та демократичні процеси;

політичний та економічний тиск та залякування;

широкі дезінформаційні кампанії;

зловмисна кібердіяльність;

Окремо у НАТО згадали про "незаконну та руйнівну" діяльність російських спецслужб на території союзників, деякі з яких забрали життя громадян та завдали значної матеріальної шкоди. Ми повністю солідарні з Чеською Республікою та іншими країнами-членами Альянсу, які зазнали таких наслідків.

Що відомо про вибухи у Чехії? У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, під час яких загинуло 2 людини. Варто зазначити, що на складах зберігалася зброя, яку



І лише зараз чеські розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, під час яких загинуло 2 людини. Варто зазначити, що на складах зберігалася зброя, яку могли передати Україні . У 2014 році, тобто на початку збройної агресії Росії, вона могла суттєво підсилити наші Збройні сили.І лише зараз чеські розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце причетна Росія. Точніше її агенти. Мовиться про чоловіків, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров. Чехія вже оголосила обидвох агентів у розшук.

Наостанок країни-члени НАТО висловили підтримку Україні, Грузії та Молдові в їх міжнародно визнаних кордонах.

Відповідно до своїх міжнародних зобов'язань ми закликаємо Росію вивести сили, які вона розмістила у всіх трьох країнах, без їх згоди. Ми рішуче засуджуємо та не будемо визнавати незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією та засуджуємо її тимчасову окупацію,

– підкреслили у комюніке.

У цьому контексті НАТО вимагають Росію припинити:

Військове нарощування та обмеження судноплавства в частинах Чорного моря. Перешкоджати доступу до Азовського моря та українських портів. Розпалювання конфлікту, надаючи фінансову та військову підтримку бойовикам на Сході України.

Ми будемо продовжувати зосереджувати наш діалог з Росією на найважливіших питаннях, з якими ми стикаємось. Конфлікт в Україні та навколо неї, за нинішніх обставин, є першою темою нашого порядку денного,

– додали в Альянсі.

Члени Альянсу закликали Росію повернутися до повного виконання та дотримання букви та духу всіх своїх міжнародних зобов'язань.

Зауважимо, що країни-члени НАТО заявили, що двері Альянсу відкриті для України. У Північноатлантичному Альянсі навіть пообіцяли допомогти Україні зі вступом до НАТО. Цікаво, що думку Росії щодо цього питання не братимуть до уваги.