Ба більше, вперше в історії Грузії нового президента обиратиме не народ, а колегія з 300 виборців. В неї входять 150 депутатів парламенту нового скликання і 150 делегатів від регіонів країни, що дає ключове право голосу правлячій "Грузинській мрії". Все, що відомо про вибори президента у Грузії, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про "вибори" у Грузії станом на зараз

08:40, 14 грудня

Протестантам видали повітряні кульки у вигляді тварин. Учасники акції заявили, що це – "парламент Бідзини Іванішвілі"

Кульки на протестах у Грузії / Ехо Кавказу

08:38, 14 грудня

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на території біля парламенту, прямуючи до президентської резиденції.

07:29, 14 грудня

На площі Свободи поблизу парламенту вже мобілізовано спецназ та додаткові підрозділи силовиків.

Силовики у день виборів у Грузії / грузинські ЗМІ

07:13, 14 грудня

Паралельно з початком голосування біля будівлі парламенту збираються противники "Грузинської мрії".

Опозиція влаштувала акцію під назвою "Покажи диплом Кавелашвілі". Це є натяком на відсутність вищої освіти у єдиного кандидата у президента. Саме з цієї причини у 2015 році він не зміг балотуватися на пост президента Федерації футболу Грузії.

Протести проти кандидата у президенти / Ехо Кавказу

07:07, 14 грудня

У будівлі парламенту Грузії розпочалися "вибори" президента, легітимність яких не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.

Вперше в історії Грузії президента обирає не населення, а виборча колегія. Єдиний кандидат на пост глави держави – ветеран футболу Михайло Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру обрав почесний голова "Мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі.