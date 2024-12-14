Ба більше, вперше в історії Грузії нового президента обиратиме не народ, а колегія з 300 виборців. В неї входять 150 депутатів парламенту нового скликання і 150 делегатів від регіонів країни, що дає ключове право голосу правлячій "Грузинській мрії". Все, що відомо про вибори президента у Грузії, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про "вибори" у Грузії станом на зараз
Протестантам видали повітряні кульки у вигляді тварин. Учасники акції заявили, що це – "парламент Бідзини Іванішвілі"
Кульки на протестах у Грузії / Ехо Кавказу
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на території біля парламенту, прямуючи до президентської резиденції.
На площі Свободи поблизу парламенту вже мобілізовано спецназ та додаткові підрозділи силовиків.
Силовики у день виборів у Грузії / грузинські ЗМІ
Паралельно з початком голосування біля будівлі парламенту збираються противники "Грузинської мрії".
Опозиція влаштувала акцію під назвою "Покажи диплом Кавелашвілі". Це є натяком на відсутність вищої освіти у єдиного кандидата у президента. Саме з цієї причини у 2015 році він не зміг балотуватися на пост президента Федерації футболу Грузії.
Протести проти кандидата у президенти / Ехо Кавказу
У будівлі парламенту Грузії розпочалися "вибори" президента, легітимність яких не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.
Вперше в історії Грузії президента обирає не населення, а виборча колегія. Єдиний кандидат на пост глави держави – ветеран футболу Михайло Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру обрав почесний голова "Мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі.