Более того, впервые в истории Грузии нового президента будет выбирать не народ, а коллегия из 300 избирателей. В нее входят 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны, что дает ключевое право голоса правящей "Грузинской мечте". Все, что известно о выборах президента в Грузии, сообщает 24 Канал.

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