Более того, впервые в истории Грузии нового президента будет выбирать не народ, а коллегия из 300 избирателей. В нее входят 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны, что дает ключевое право голоса правящей "Грузинской мечте". Все, что известно о выборах президента в Грузии, сообщает 24 Канал.
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Что известно о "выборах" в Грузии по состоянию на сейчас
08:40, 14 декабря
Протестантам выдали воздушные шарики в виде животных. Участники акции заявили, что это – "парламент Бидзины Иванишвили"
Шарики на протестах в Грузии / Эхо Кавказа
08:38, 14 декабря
Президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на территории возле парламента, направляясь к президентской резиденции.
07:29, 14 декабря
На площади Свободы возле парламента уже мобилизован спецназ и дополнительные подразделения силовиков.
Силовики в день выборов в Грузии / грузинские СМИ
07:13, 14 декабря
Параллельно с началом голосования у здания парламента собираются противники "Грузинской мечты".
Оппозиция устроила акцию под названием "Покажи диплом Кавелашвили". Это является намеком на отсутствие высшего образования у единого кандидата в президенты.
Протесты против кандидата в президенты / Эхо Кавказа
07:07, 14 декабря
В здании парламента Грузии начались "выборы" президента, легитимность которых не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.
Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия. Единственный кандидат на пост главы государства – ветеран футбола Михаил Кавелашвили, член партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты". Его кандидатуру выбрал почетный председатель "Мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.
Протестантам выдали воздушные шарики в виде животных. Участники акции заявили, что это – "парламент Бидзины Иванишвили"
Шарики на протестах в Грузии / Эхо Кавказа
Президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на территории возле парламента, направляясь к президентской резиденции.
На площади Свободы возле парламента уже мобилизован спецназ и дополнительные подразделения силовиков.
Силовики в день выборов в Грузии / грузинские СМИ
Параллельно с началом голосования у здания парламента собираются противники "Грузинской мечты".
Оппозиция устроила акцию под названием "Покажи диплом Кавелашвили". Это является намеком на отсутствие высшего образования у единого кандидата в президенты.
Протесты против кандидата в президенты / Эхо Кавказа
В здании парламента Грузии начались "выборы" президента, легитимность которых не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.
Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия. Единственный кандидат на пост главы государства – ветеран футбола Михаил Кавелашвили, член партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты". Его кандидатуру выбрал почетный председатель "Мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.