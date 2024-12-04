Сейчас в Грузии все сильнее становятся вайбы украинского Майдана-2014. Из колонок на протестах звучит "Я не сдамся без боя", люди с флагами ЕС дружно напоминают, что "Путин – ***ло" и готовят новые порции коктейлей Молотова, а действующая власть ведет себя так же неадекватно.

Как проходят протесты в Сакартвело и есть ли шансы у новой грузинской революции – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Грузия снова оказалась на распутье

2024 год стал для Грузии определяющим. Страна оказалась на распутье и должна была сделать экзистенциальный выбор – двигаться дальше по трудному пути в Европу или вернуться в российское стойло и понемногу становиться кавказской Беларусью, но без хитрого Лукашенко.

В итоге действующая власть страны в лице "Грузинской мечты" решила не рисковать и сделала выбор в пользу второго варианта вместо собственных граждан – для этого было цинично украдено парламентские выборы (помогли безумный админресурс и массовые фальсификации, благодаря которым "Мечта" нарисовала себе 54%). Оппозиция с этим не согласилась и даже в конце объединилась, чтобы бойкотировать заседание парламента.

Номинальные победители октябрьских выборов решили прибегнуть к традиционной для себя тактике – переждать. Эта схема уже сработала в мае, когда переносом голосования удалось протолкнуть скандальный закон об "иноагентах" – копию соответствующего российского репрессивного закона.

Расчет был на то, что грузинам, чья футбольная сборная впервые в истории пробилась на Чемпионат Европы, будет не до того. Казалось, фортуна улыбается "Грузинской мечте" – сборная летом стала настоящим открытием Евро-2024 и не один раз заставляла неистовствовать от счастья маленькую, но гордую страну.

"Мечта" безусловно приписала этот успех себе (а футболисты и не спорили), впоследствии этот успех решили развить и даже объявили, что новым президентом Грузии станет экс-футболист Михеил Кавелашвили – бывшая звезда тогда посредственного, но олдскульного "Манчестер Сити". Перед этим на спад пошла протестная волна – оппозиционные партии не смогли мобилизовать грузин в большом количестве. Как бы сказал Лесь Подервянский – не было критической массы людей.

Что стало причиной новой волны протестов в Грузии

Казалось, "Грузинской мечте" в очередной раз улыбается судьба. Похоже, в это поверили и сами "мечтатели", потому что номинальное первое лицо Сакартвело – премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе – 28 ноября 2024 года решил проверить, сломал ли он об колено оппозицию, поэтому ляпнул (другого культурного слова нет), что Грузия отказывается от евроинтеграции.

Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза... Абсолютно неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милостыню, которую Европейский союз должен нам подать... Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж Грузии,

– премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дает импульс народным протестам 28 ноября 2024 года.

Уже неважно, что это якобы был не полный отказ, а отсрочка до 2028 года, что "окно в Европу" для Сакартвело сначала закрыли именно в ЕС, отменой переговоров и существенным ограничением финансовой помощи, отреагировав на недемократические практики "Мечты" в стране-кандидате, которой является Грузия.

Что вспыльчивого Кобахидзе разозлило официальное заявление Европарламента о непризнании результатов выборов 26 октября и призыв к переголосованию. Более того, введение против него лично санкций. Возможно, он таким образом рассчитывал поиграть в шантаж с ЕС, с целью напугать Брюссель. Все эти нюансы уже ничего не стоят, потому что он сказал то, что сказал. И сделал это абсолютно сознательно.

Для грузин это был настоящий шок, потому что путь в ЕС – это реальная мечта большинства в этом государстве и с этим не могла спорить даже "Грузинская мечта". Не могла до 28 ноября 2024 года. Зато для нынешней грузинской оппозиции опрометчивое заявление Кобахидзе стало подарком судьбы. Для Украины эти слова были будто дежавю с 2013 года, когда ровно 11 лет назад отказ Януковича под давлением России от той самой евроинтеграции вызвал появление Евромайдана и последующей Революции Достоинства.

That's a great plan Walter, – имел все основания повторить за Джеффри Лебовски незабываемый Виктор Федорович.

Уже через несколько часов после этих слов Грузия поднялась на действительно массовый протест. Теперь уже другие заявления Кобахидзе, Иванишвили или кого-либо в стиле "вы хотите как в Украине" уже никого не испугали, хотя очевидно на них была большая надежда. Потому что теперь на кону было будущее. Точнее, оно и раньше было, но теперь это окончательно поняли и осознали все грузины.

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Это Революция

Сначала это был довольно робкий протест, напоминающий предыдущие – полиция и силовики ответили жестокостью, но люди отступали, однако не повиновались. И снова приходили в парламент и дальше на весь проспект Руставели, в другие города страны – Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Рустави, Телави, Ахалцихе. Это была низовая организация без старых политических лидеров и руководящей роли какой-то партии, люди стихийно координировались через соцсети.

Вскоре в массовых акциях появились петарды, затем салютовая версия пулемета Гатлинга, а впоследствии и коктейли Молотова. Власть ответила жестокими избиениями активистов и журналистов, водометами (купленными как раз под октябрьские выборы), слезоточивым газом, арестами и задержаниями почти 300 человек, а еще заявлениями Путина и его приспешников о солидарности с грузинской властью.

Мы видели подобные события в целом ряде стран. Наверное, самая прямая параллель – это события Майдана в Украине. Все признаки Оранжевой революции. Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации и возвращению ситуации к спокойствию,

– пресс-секретарь Путина Песков ловит флешбеки 2 декабря 2024 года.

У нас нет с ними отношений, с руководством Грузии, никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения,

– а это уже сам Путин комментирует протесты в Грузии 28 ноября 2024 года.

Протестующих вместо этого поддержала президент Саломе Зурабишвили, а также десятки чиновников и две сотни дипломатов, в частности послы Грузии в Болгарии, Нидерландах, Италии, Литве и США. Причем посол в США Давид Залкалиани – это бывший топ "Грузинской мечты" и экс-министр иностранных дел Грузии. Ему и другим его коллегам стало стыдно быть частью власти, которая тянет Грузию в российское болото. Также о поддержке демократических протестов заявили в ЕС.

Власть не хочет идти на уступки, называет протесты "попыткой государственного переворота", свирепствует, угрожает привлечь армию для разгона митингов и обещает все новые наказания и репрессии... Но протест не утихает. Расширяется география, протестующие устанавливают баррикады и палатки, натягивают на себя страйкбольные шлемы и делают щиты из фанеры.

"Это же было уже!", – воскликнет любой украинец. И будет абсолютно прав, потому что в Грузии сейчас мы видим новую Революцию. Как и в Украине, Революции гвоздик оказалось недостаточно, сейчас в Сакартвело настало время для Революции Достоинства.

Уже сейчас можно утверждать, что первоначальный план власти – свирепствовать и ждать – потерпел фиаско. Люди не прекращают приходить на протесты. Маркерной точкой стало воскресенье 1 декабря – последний рабочий день, после которого надо идти на работу или учебу. Тогда на проспект Руставели вышло примерно 100 000 грузин (напомним, население страны всего 3,76 миллиона человек). Впрочем, в понедельник история повторилась, люди снова вышли на массовые акции – никто не хочет отступать.

Что дальше

Теперь власть и грузинский народ будут проверять, кто кого. На стороне власти до сих пор остаются силовики и Путин, на стороне народа – их воля, решительная поддержка стран Балтии, а также добрые слова от ЕС и Украины.

Отрывок заявления МИД Украины от 2 декабря 2024 года относительно событий в Грузии:

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает продолжающиеся нарушения прав человека и применение силы против мирных демонстрантов в Грузии. Насилие не останется без последствий... Вызывают удивление попытки грузинских властей убеждать, что евроинтеграция страны продолжается, в то время как ее действия свидетельствуют о развороте Грузии в сторону Москвы. В свое время пресловутые украинские политики, которые пытались развернуть Украину с пути к ЕС в российское иго, так же рассказывали, что всего лишь "приостанавливают", а не сворачивают евроинтеграцию нашей страны.

Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий". Украина была и остается приверженной демократическим преобразованиям в Грузии и ее дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции, что отвечает интересам грузинского народа. В этом контексте, выражаем солидарность с грузинскими коллегами-дипломатами, которые публично выступили против решения правительства Грузии о выходе из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС.

Власть не была бы собой, если бы не попыталась и здесь разыграть "украинскую карту" – в инфопространство был вброшен фейк о якобы возвращении в Сакартвело из Украины грузинских добровольцев, чтобы возглавить протесты. Это не так, информацию было официально опровергнуто, но логика событий подсказывает уже вскоре грузинского аналога "Правого сектора" – протест масштабируется и требует координации и организации. От того, насколько это будет удачно, зависит его будущее.

Также сейчас очевидно происходят закрытые переговоры и оказывается давление на официальный Тбилиси. Сейчас "Мечта" демонстрирует жесткую непреклонность, но так же было и с Януковичем и его силовиками. Пока он не сбежал. Поэтому прогнозировать дальнейшие события на самом деле трудно.

Новой маркерной точкой должно стать 14 декабря 2024 года. На это время назначены новые выборы президента страны. Ожидается, что им станет уже упомянутый выше бывший футболист, действующий "мечтатель" и противник евроинтеграции Кавелашвили. Его должна избрать Коллегия, основу которой составят представители парламента – того самого, выборы в который не признает оппозиция и ЕС.

Европа внимательно следит за событиями в Грузии:

Действующая президент Саломе Зурабишвили уже объявила, что не будет признавать выборы своего преемника и продолжит борьбу. Сейчас именно она едва ли не единственный политик национального уровня, авторитет которой консенсусно признают митингующие. Де-факто, именно Саломе Зурабишвили просто сейчас является единственной легитимной представительницей власти в Грузии, ведь избранный путем фальсификаций парламент, а затем и правительство – не могут рассчитывать на признание.

Зурабишвили считает, что шанс вернуть страну "в конституционные рамки" потерян.

Конституционный суд Грузии вынес приговор самому себе, стране, а также всем институтам государства. Теперь в стране нет легитимных институтов – парламента, правительства, Конституционного суда,

– считает она.

Ранее Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иск Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов о признании результатов парламентских выборов 26 октября недействительными.

Время до 14 декабря 2024 года – это тот не слишком большой период для международной дипломатии, чтобы сформулировать четкое видение событий в Грузии и решить нужно ли помочь гордому народу маленькой страны или пусть они там как-то сами.

16 декабря на очередной встрече министров иностранных дел ЕС Брюссель уже должен иметь четкий план действий (это могут быть санкции и остановка безвиза) на случай, если "Мечта" все-таки решится протянуть нелегитимного президента, а действия силовиков не вернутся к требованиям законов и они не перестанут вести себя, будто они российские каратели.

Также ЕС должен предусмотреть потенциальную реакцию России на события в Грузии. Россияне уже поспешили заявить, что не будут вмешиваться, но в переводе с русского это означает, что пока они пока рассчитывают на свою "пятую колонну" в Сакартвело, то есть "Грузинскую мечту". Но ситуация может быстро измениться в случае успеха революционеров.

Поэтому задачей грузин является не только выстоять и сохранить массовость своих акций, но и сформировать четкую политическую программу и определиться с персонами лидеров революции. Только тогда они смогут рассчитывать на успех.