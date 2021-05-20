Про мотиви складання списку розповів прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС. Він зазначив, що країни, які поводять себе недружно до Росії, слід так і називати.

Раніше У Росії таки склали список "недружніх держав", але Україна туди не потрапила

Така сама політика Кремля і щодо ЗМІ.

Є ЗМІ, які отримують гроші з інших країн. Тому вони визнаються іноземними агентами,
– сказав Пєсков.

Що відомо про список "недружніх держав"

  • Про створення Москвою переліку "недружніх держав" стало відомо наприкінці квітня.
  • Відповідний наказ видав президент Росії Володимир Путін.
  • До переліку потрапили лише дві країни – Чехія та США.
  • Згідно з документом, Чехія зможе взяти на роботу не більше 19 російських працівників, а Сполучені Штати Америки – жодного.
  • Нещодавно між Чехією та Росією виник дипломатичний скандал через причетність ГРУ до вибухів у Врбетіце. В результати країни вислали дипломатів.
  • США своєю чергою, раніше ввели санкції проти Росії та теж визнали персонами нон ґрата 10 російських диппрацівників.