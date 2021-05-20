Про мотиви складання списку розповів прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС. Він зазначив, що країни, які поводять себе недружно до Росії, слід так і називати.

Раніше У Росії таки склали список "недружніх держав", але Україна туди не потрапила

Така сама політика Кремля і щодо ЗМІ.

Є ЗМІ, які отримують гроші з інших країн. Тому вони визнаються іноземними агентами,

– сказав Пєсков.

Що відомо про список "недружніх держав"