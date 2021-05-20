Зазначається, що документ надійшов до глави держави 7 квітня, а ознайомився зі звітом він лише 17 квітня.

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Повідомив про це сам Земан 26 квітня під час свого телезвернення до чеських громадян. П'ять співрозмовників видання розповіли, що президент сказав правду.

Про причетність співробітників ГРУ до вибухів заявив 17 квітня і прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Тоді ж він поінформував і про заплановану висилку 18 російських дипломатів.

Зверніть увагу! Чехія заявила, що вимагатиме від Росії грошову компенсацію за вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, що сталися ще у 2014 році. Країна розраховує отримати щонайменше 1 мільярд крон, тобто приблизно 47 мільйонів доларів.

Головне про вибухи у Врбетіце

У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, внаслідок яких загинули 2 людини. На складах зберігалася зброя, яку могли передати Україні.

Чеські спецслужби розглядають, що метою підривників був товар болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева.

Лише у квітні 2021 року розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце причетна Москва.