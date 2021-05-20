Отмечается, что документ поступил к главе государства 7 апреля, а ознакомился с отчетом он лишь 17 апреля.

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Сообщил об этом сам Земан 26 апреля во время своего телеобращения к чешским гражданам.

О причастности сотрудников ГРУ к взрывам заявил 17 апреля и премьер-министр Андрей Бабиш. Тогда же он проинформировал и о запланированной высылке 18 российских дипломатов.

Обратите внимание! Чехия заявила, что будет требовать от России денежную компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в Врбетіце, что произошли еще в 2014 году. Страна рассчитывает получить по меньшей мере 1 миллиард крон, то есть примерно 47 миллионов долларов.

Главное о взрывах в Врбетице

В 2014 году на складах в Врбетице произошла серия взрывов, в результате которых погибли 2 человека. На складах хранилось оружие, которое могли передать Украине.

Чешские спецслужбы рассматривают, что целью подрывников был товар болгарского торговца оружием Емилиана Гебрева.

Лишь в апреле 2021 года расследователи установили, что к взрывам на складах в Врбетице причастна Москва.