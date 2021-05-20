Отмечается, что документ поступил к главе государства 7 апреля, а ознакомился с отчетом он лишь 17 апреля.
Читайте также Чехия на ближайшем саммите ЕС будет просить помощь из-за взрывов во Врбетице
Сообщил об этом сам Земан 26 апреля во время своего телеобращения к чешским гражданам.
О причастности сотрудников ГРУ к взрывам заявил 17 апреля и премьер-министр Андрей Бабиш. Тогда же он проинформировал и о запланированной высылке 18 российских дипломатов.
Главное о взрывах в Врбетице
- В 2014 году на складах в Врбетице произошла серия взрывов, в результате которых погибли 2 человека. На складах хранилось оружие, которое могли передать Украине.
- Чешские спецслужбы рассматривают, что целью подрывников был товар болгарского торговца оружием Емилиана Гебрева.
- Лишь в апреле 2021 года расследователи установили, что к взрывам на складах в Врбетице причастна Москва.
Кого подозревают во взрывах
К взрывам могли быть причастны по меньшей мере 8 членов российского подразделения, подчиненного ГРУ.
Чешские СМИ сообщают, что, вероятно, операцию возглавлял генерал-майор Андрей Аверьянов.