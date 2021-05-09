Чехия заявила, что будет требовать от России денежной компенсации за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице, которые произошли еще в 2014 году. Страна рассчитывает получить не менее 1 миллиарда крон, то есть примерно 47 миллионов долларов.

Такую сумму озвучила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. Она добавила, что международная компенсация представляется наиболее реальным способом получить компенсацию от России.

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В то же время Шиллерова объяснила, что возмещение убытков из-за уголовного производства является очень длительным процессом.

Наиболее реальным способом, как оказывается, является международная компенсация, согласно международному праву, потому что, если мы пойдем по пути, например, возмещения убытков из-за уголовного производства, на это уйдет очень много времени,

– сказала Шиллерова.

В то же время сумма в миллиард крон, вероятно, не является окончательной. Ведь губернатор края, на территории которого произошли взрывы, Радим Холиш заявил, что его регион может выступить с требованием дополнительного возмещения.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Якуб Кулганек сообщил, что Чехия уже готовит заявку на компенсацию.

Насколько реально заставить Россию заплатить

Ряд депутатов Европарламента и эксперты считают, что добиться компенсации со стороны России будет сложно. Об этом заявил и глава Европейского комитета нижней палаты чешского парламента Ондржей Бенешик. Однако он заверил, что Чехия должна попробовать получить возмещение.

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В 2014 году на складах во Врбетице произошла серия взрывов, во время которых погибли 2 человека. Стоит отметить, что на складах хранилось оружие, которое могли передать Украине. В 2014 году, то есть в начале вооруженной агрессии России, оно могло существенно усилить наши Вооруженные силы.

И только сейчас чешские расследователи установили, что ко взрывам на складах во Врбетице причастна Россия. Точнее ее агенты. Говорится о мужчинах, которые использовали паспорта с именами Руслан Боширов и Александр Петров. Чехия уже объявила обоих агентов в розыск.

После раскрытия дела Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Россия ответила изгнанием 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Позже чешская дипломатия сообщила о принудительном выезде других российских дипломатов из Чехии до конца мая.