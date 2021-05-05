Дело о взрывах на складах во Врбетице могут остановить при одном условии
В Чехии продолжают утверждать, что за взрывами на складах во Врбетице стоят ГРУшники из России. Впрочем, там допускают, что уголовное дело может быть закрыто.
Источник:České noviny
Как заявил верховный государственный прокурор Чехии Павел Земан, Прага и дальше считает, что взрывы вызвала российская диверсия. Это пока единственная версия.
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При каком условии дело о Врбетице могут "поставить на паузу"
Земан отмечает: нельзя исключать того, что дело действительно будет закрыто. Все зависит от того, найдут ли подозреваемых. Поэтому дело придется по крайней мере "отложить".
С самого начала я утверждаю, что существует лишь одна версия для расследования, и что нельзя исключать, что уголовное производство закончится отложением дела. Если мы не сможем заслушать обоих подозреваемых или обеспечить их присутствие. Это юридическая процедура,
– отметил Земан.
Только одна версия взрывов
Подобную риторику к словам прокурора недавно вел премьер Чехии Андрей Бабиш. Он опроверг слова президента Чехии Милоша Земана о том, что власти рассматривают 2 версии причин взрыва.
Поскольку у президента Чехии Милоша Земана пророссийская позиция, его высказывания в сторону Кремля значительно мягче. Так, в частности он говорил, что "сперва нужно провести расследование, а потом делать выводы".
За такую позицию в Сенате Чехии заговорили о госизмене президента в пользу России. Глава верхней палаты парламента Милош Вистрчил заявил, что чешский Сенат рассматривает возможность подачи государственного иска против Земана.
Взрывы во Врбетице и причастность России: главное
- В апреле 2021 года Чехия сообщила, что расследовала дело о взрывах на складах во Врбетице в 2014 году.
- Там заявили, что к взрывам могут быть причастны сотрудники ГРУ – так называемый "Петров" и "Боширов". Их объявили в розыск. Вероятно именно они заложили взрывчатку.
- В дальнейшем Чехия заявила о выдворении 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Впоследствии Кремль в ответ выслал 20 российских дипломатов.
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