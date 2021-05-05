В Чехии продолжают утверждать, что за взрывами на складах во Врбетице стоят ГРУшники из России. Впрочем, там допускают, что уголовное дело может быть закрыто.

Как заявил верховный государственный прокурор Чехии Павел Земан, Прага и дальше считает, что взрывы вызвала российская диверсия. Это пока единственная версия.

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Земан отмечает: нельзя исключать того, что дело действительно будет закрыто. Все зависит от того, найдут ли подозреваемых. Поэтому дело придется по крайней мере "отложить".

С самого начала я утверждаю, что существует лишь одна версия для расследования, и что нельзя исключать, что уголовное производство закончится отложением дела. Если мы не сможем заслушать обоих подозреваемых или обеспечить их присутствие. Это юридическая процедура,

– отметил Земан.

Важно! Речь идет о взрывах на военных складах в чешском городе Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года. Склад №16 и №12, арендованные компанией Imex Group, были уничтожены. По предварительным данным, продукция, которая там находилась, должна была быть отправлена в Болгарию, а оттуда, по разным данным, или в Сирию, или в Украину.

Только одна версия взрывов

Подобную риторику к словам прокурора недавно вел премьер Чехии Андрей Бабиш. Он опроверг слова президента Чехии Милоша Земана о том, что власти рассматривают 2 версии причин взрыва.

Поскольку у президента Чехии Милоша Земана пророссийская позиция, его высказывания в сторону Кремля значительно мягче. Так, в частности он говорил, что "сперва нужно провести расследование, а потом делать выводы".

За такую позицию в Сенате Чехии заговорили о госизмене президента в пользу России. Глава верхней палаты парламента Милош Вистрчил заявил, что чешский Сенат рассматривает возможность подачи государственного иска против Земана.

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