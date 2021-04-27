Прем'єр Чехії Андрій Бабіш спростував слова президента Чехії про те, що влада розглядає дві версії причин вибуху. Він заявив, що вони мають тільки одну версія щодо вибухів боєприпасів на складах у чеському Врбетіце й до неї причетна Росія.

Андрій Бабіш запевнив, що до вибухів у Врбетіце причетні російські спецслужби. Наразі влада не розглядає версію про непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, як говорив раніше президент.

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Заява прем'єра

Андрій Бабіш спростував версію, що у слідства є версії ймовірних причин вибухів. Натомість прем'єр запевнив, що до вибухів причетний Кремль.

Цими словами прем'єр спростував заяву президента Чехії Мілоша Земана, який розповів, що вони наразі працюють із 2 версіями причини вибухів. Перша – вони сталися через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга – була дія іноземної спецслужби.

До того ж прем'єр погодився з главою МВС Чехії Яном Гамачеком, який розкритикував промову Земана. Він також сказав, що спроба президента пояснити "настільки складний випадок" у восьмихвилинній промові була "марною" і лише "порадувала Москву".

Зверніть увагу! Президент Чехії Мілош Земан має проросійську позицію. 26 квітня 2021 року в Сенаті Чехії заговорили про держзраду президента на користь Росії

Коротка передісторія